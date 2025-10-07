Perugia, 7 ottobre 2025 – Quasi 24.000 pezzi tra bigiotteria, articoli vari per la casa, prodotti per la cura della persona, quali trucchi e creme per il viso nonché, soprattutto, giocattoli per bambini: tutti prodotti venduti al pubblico in mancanza dei requisiti su qualità e composizione previsti dal Codice del Consumo (D.Lgs. n. 2062005), mettendo pertanto a rischio la salute dei consumatori e, in specie, dei più piccoli. Questi i numeri emersi dai 60 controlli del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Perugia eseguiti quest’anno durante lo svolgimento delle fiere e degli avvenimenti più importanti quali Umbria Jazz, Giro d’Italia a Gubbio, Fiera di San Florido a Città di Castello, Fiera di San Feliciano a Foligno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trucchi, cosmetici, articoli contraffatti: in un anno 800mila euro di sanzioni della Finanza a Perugia