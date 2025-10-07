Trovato in una pozza di sangue con accanto un coltello era scomparso da ieri | indagini a Trieste

Ritrovato all'alba il cadavere di un uomo di fronte l’ingresso del Teatro Verdi a Trieste. Al momento gli investigatori non escludono alcuna pista. Il corpo era immerso in una pozza di sangue con accanto un coltello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cadavere in un lago di sangue sotto il portico del teatro Verdi, trovato un coltello accanto al corpo. Indagini in corso - Il cadavere di un uomo di mezza età è stato rinvenuto all'alba di martedì 7 ottobre sotto i portici del Teatro Verdi a Trieste, con almeno una profonda ferita ... Riporta msn.com