Trovato in una pozza di sangue con accanto un coltello era scomparso da ieri | indagini a Trieste

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ritrovato all'alba il cadavere di un uomo di fronte l’ingresso del Teatro Verdi a Trieste. Al momento gli investigatori non escludono alcuna pista. Il corpo era immerso in una pozza di sangue con accanto un coltello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trovato - pozza

Giallo a Giugliano, 61enne accoltellato e trovato in una pozza di sangue: è gravissimo

Trovato in una pozza di sangue: è grave l'aretino preso a coltellate da un collega

Accoltella la moglie al volto, poi prova a togliersi la vita: l'uomo trovato a terra in una pozza di sangue

trovato pozza sangue accantoTrovato in una pozza di sangue con accanto un coltello, era scomparso da ieri: indagini a Trieste - L'agghiacciante scoperta è avvenuta alle prime luci del giorno, quando alcuni passanti hanno notato il corpo senza vita di un uomo, ... Lo riporta fanpage.it

trovato pozza sangue accantoCadavere in un lago di sangue sotto il portico del teatro Verdi, trovato un coltello accanto al corpo. Indagini in corso - Il cadavere di un uomo di mezza età è stato rinvenuto all'alba di martedì 7 ottobre sotto i portici del Teatro Verdi a Trieste, con almeno una profonda ferita ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Trovato Pozza Sangue Accanto