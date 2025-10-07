Trovato con la droga all’interno dell’auto rubata | arrestato 23enne
FIRENZE – Trovato con la droga all’inteno dell’auto rubata: arrestato 23enne. I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Firenze Oltrarno, nella serata del 4 ottobre, hanno arrestato il giovane di origine marocchina, ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Fondamentale la collaborazione con le forze dell’ordine di alcuni dipendenti del Centro commerciale di Ponte a Greve, che hanno subito allertato il Nue 112, avendo notato all’interno del parcheggio del centro commerciale, la presenza sospetta del 23enne all’interno di una autovettura accesa e con le quattro frecce inserite. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
