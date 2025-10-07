Troppi morti per i taser il Comune li tolga alla polizia locale

Pordenonetoday.it | 7 ott 2025

La lista civica "Il Bene Comune Pordenone" alza la voce, esprimendo "profondo sdegno e preoccupazione" in seguito al recente decesso avvenuto a Napoli causato dall’uso del Taser. Questo tragico evento porta a quattro il bilancio delle vittime registrate in Italia negli ultimi mesi per mano di uno. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

