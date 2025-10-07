Troppi morti per i taser il Comune li tolga alla polizia locale

La lista civica "Il Bene Comune Pordenone" alza la voce, esprimendo "profondo sdegno e preoccupazione" in seguito al recente decesso avvenuto a Napoli causato dall’uso del Taser. Questo tragico evento porta a quattro il bilancio delle vittime registrate in Italia negli ultimi mesi per mano di uno. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Taser, quattro morti da agosto: cos'è e come funziona la "pistola stordente". Quanti ce ne sono in Italia, chi può usarlo e quanto è pericoloso - Il taser torna al centro della polemica dopo la morte di un 35enne, colpito con una pistola stordente dai carabinieri intervenuti per una lite familiare a Napoli. Lo riporta msn.com

Che cos’è il Taser, come funziona e perché può essere pericoloso: il caso dei decessi in Italia. Chi erano le vittime - Due episodi avvenuti a pochi giorni di distanza, a Olbia e a Genova, hanno riacceso le polemiche sull’uso del Taser in Italia. Da notizie.tiscali.it