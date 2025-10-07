Troppe squadre allo stadio Esseneto il patron dell' Akragas | L' Atletico Agrigento faccia un passo indietro

Agrigentonotizie.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la decisione dello Sporting Akragas di non utilizzare più lo stadio Esseneto, scegliendo come nuova sede il campo di Fontanelle, la Virtus Akragas Slp esprime soddisfazione per una scelta ritenuta responsabile e utile al calcio cittadino.Ora, secondo la società biancazzurra, tocca. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

