Troppe partite? Un falso problema

La fotografia di Jannik Sinner in preda ai crampi a Shanghai è la dimostrazione di quanto sostiene da un po' Paolo Bertolucci: «Il tennis è brutale, ma i giocatori sono ingordi». La frase non si riferisce a lui (visto che, ad ogni polemica sul calendario, replica «basta scegliere quante partite giocare»), però la litania sul troppismo del tennis è un tema che va affrontato. Soprattutto se viene smentito, seppur in parte, dai numeri. Per esempio: nel 1993, Pete Sampras conquistò Wimbledon e UsOpen e disputò 101 partite, vincendone 85; in quello di grazia (del Re) 2005, Roger Federer chiuse con 81 successi e 4 sconfitte (85); volando al 2024, Sinner ha un record di 73-6 (quindi 79), mentre Alcaraz quest'anno conta fin qui 74 match (67-7) con la possibilità di aggiungerne un'altra quindicina.

