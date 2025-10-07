Tron ares | recensione di un reboot deludente senza il fascino dell’originale

Il nuovo capitolo della saga di Tron, intitolato Tron: Ares, rappresenta una svolta significativa rispetto ai film precedenti, invertendo il paradigma narrativo e visivo che ha caratterizzato la serie. La pellicola, diretta da Joachim Rønning, si distingue per aver portato gli abitanti del mondo digitale nel nostro universo reale, creando un collegamento tra i due piani che risulta meno contemplativo e più orientato all’azione. Questa scelta narrativa ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni critici che evidenziano come il film si concentri più sulla spettacolarità che su approfondimenti filosofici o esistenziali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

