Tron | Ares promosso o bocciato? Emergono le prime reazioni al sequel con Jared Leto

Il sequel continua il franchise ben 15 anni dopo l'ultimo capitolo, Tron: Legacy, che non aveva riscosso un grande successo al box-office Tron: Ares è il terzo capitolo del franchise e uscirà nelle sale il prossimo giovedì, quando saranno passati ormai 15 anni dal film precedente. Nelle ultime ore, sono finalmente arrivate online le prime reazioni alla pellicola che vede Jared Leto protagonista. Purtroppo, se le prime reazioni sui social si riveleranno attendibili, varrà la pena vedere il film solo per i suoi spettacolari effetti visivi. I critici che hanno assistito all'anteprima mondiale di ieri sera hanno iniziato a commentare su X, descrivendo Tron: Ares come "visivamente sbalorditivo" e un vero e proprio "banchetto audiovisivo". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

