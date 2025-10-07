Tron | Ares ecco le prime reazione al film!

Tron: Ares arriverà nelle sale cinematografiche tra pochi giorni, ma gli appassionati di cinema più impazienti hanno già un’idea di cosa aspettarsi dal nuovo blockbuster di fantascienza. Attesissimo seguito di Tron del 1982 e Tron: Legacy del 2010, Ares è diretto da Joachim Rønning e interpretato da Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Gillian Anderson e Jeff Bridges. Mentre Tron ha storicamente ruotato attorno al mondo digitale della Griglia, il nuovo capitolo si concentrerà sui soldati AI del mondo digitale che entrano in quello reale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it