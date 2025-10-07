Tron | ares debutta con un punteggio del 59% su rotten tomatoes

ricevute le prime recensioni di tron: ares e il punteggio su rotton tomatoes. Le prime valutazioni della nuova produzione Tron: Ares sono state rese pubbliche, offrendo un primo sguardo sulla ricezione critica del terzo capitolo della celebre saga sci-fi. La pellicola ha ottenuto un punteggio complessivo che permette di inquadrare la sua posizione rispetto ai film precedenti. valutazione iniziale e confronto con i capitoli precedenti. Attualmente, Tron: Ares si colloca con una percentuale del 59% su Rotten Tomatoes, classificandosi come un film con giudizio negativo. Questa valutazione può ancora subire variazioni, ma si inserisce nella media delle performance critiche dei precedenti episodi: il primo Tron, datato 1982, ha ottenuto circa il 61%, mentre Tron: Legacy, del 2010, si fermò al 51%. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

