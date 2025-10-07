Trionfo internazionale per la Mamacita Latin Dance School di Brindisi a Londra
BRINDISI - Un altro meraviglioso weekend è stato celebrato dalla Mamacita latin dance school di Brindisi, che ha partecipato con successo all'international championship - Uk. La scuola è riuscita a sbancare il Medway Park Di Gillingham-Londra.Risultati straordinari sono stati ottenuti, in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: trionfo - internazionale
Successo del giovane atleta in Belgio. Il Tennis Giotto festeggia Ciurnelli. Trionfo nel torneo internazionale
Speciale Gala Sky Sport Rachele Sangiuliano sul trionfo del volley e Luca Marchegiani sul grande calcio internazionale
Trionfo in Bulgaria per Vox Cordis al concorso internazionale di Varna
"GIOBRI" LA PRIMA SOCIETA' ITALIANA A CONQUISTARE LA GARA INTERNAZIONALE DI "DOUBLE MINI TRAMPOLINE" . TRIONFO A VIENNA Risultati eccezionali a Vienna per le atlete e atleti della Societa' Pesciatina "Giobri" guidata magistralmente da E - facebook.com Vai su Facebook
#20settembre Oggi segna il Giorno della Sovranità dello Stato in #Azerbaigian Il restauro della sovranità sulle sue terre da parte dell'Azerbaigian il #20settembre non è solo una delle pagine più gloriose della nostra storia, ma anche il trionfo del diritto inter - X Vai su X
Trionfo internazionale per la Mamacita Latin Dance School di Brindisi a Londra - Un altro meraviglioso weekend è stato celebrato dalla Mamacita latin dance school di Brindisi, che ha partecipato con successo all'international championship - Secondo brindisireport.it