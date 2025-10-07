Trinitapoli accesso ispettivo nei cantieri di Viale Vittorio Veneto e Villa Papa Giovanni XXIII
Martedì mattina a Trinitapoli si è svolto un accesso ispettivo in due cantieri cittadini, uno per i lavori di “Miglioramento e riqualificazione di Viale Vittorio Veneto” e l’altro relativo agli interventi sulla “Villa Papa Giovanni XXIII”. L’operazione, disposta dal Prefetto di Barletta-Andria-Trani, Silvana D’Agostino, rientra nelle attività di prevenzione delle infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, come previsto dall’articolo 93 del Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n.1592011). L’ispezione, supportata dal Gruppo Interforze Antimafia istituito in Prefettura, ha previsto accertamenti sull’attività delle imprese aggiudicatarie e di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di realizzazione dei lavori, con l’obiettivo di individuare eventuali condizionamenti da parte della criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: trinitapoli - accesso
