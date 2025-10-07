di Giovanni Muraca Si sono concluse da qualche ora le regionali in Calabria. Come ci s’immaginava, Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra, ha stravinto con il 60% e più dei consensi tra gli elettori con una lieve flessione di affluenza alle urne rispetto al 2021 dove la Regione perse Jole Santelli. Una vittoria annunciata un po’ come il centrosinistra che vince in Emilia-Romagna. Un altro smacco che mette in discussione l’alleanza Pd-AVS e Movimento 5 stelle anche se il tempo, in questa tornata, ha giocato un ruolo fondamentale (anche sulla scelta del candidato e soprattutto di come si sia scelto). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tridico perde in Calabria: l’analisi della sconfitta deve partire dal partito e non dal candidato