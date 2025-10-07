Tridico perde in Calabria | l’analisi della sconfitta deve partire dal partito e non dal candidato
di Giovanni Muraca Si sono concluse da qualche ora le regionali in Calabria. Come ci s’immaginava, Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra, ha stravinto con il 60% e più dei consensi tra gli elettori con una lieve flessione di affluenza alle urne rispetto al 2021 dove la Regione perse Jole Santelli. Una vittoria annunciata un po’ come il centrosinistra che vince in Emilia-Romagna. Un altro smacco che mette in discussione l’alleanza Pd-AVS e Movimento 5 stelle anche se il tempo, in questa tornata, ha giocato un ruolo fondamentale (anche sulla scelta del candidato e soprattutto di come si sia scelto). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: tridico - perde
Domanda: ma se Pasquale Tridico perde le elezioni in Calabria rimane lì o coordina anche lui l'opposizione da Bruxelles? - X Vai su X
Nessuna sorpresa, nessun dramma. La sconfitta di Pasquale Tridico in Calabria era attesa, anche se qualcuno, soprattutto nel Movimento 5 stelle, sperava in un distacco più contenuto tra i due candidati Vai su Facebook
Agricoltura, Tridico replica a Gallo: «Calabria in crisi, lo dicono i numeri» - Il candidato alla presidenza della Regione accusa: «Produzione e occupazione in calo, mentre il resto del Sud cresce. Secondo ecodellojonio.it
Regionali, Tridico: «Meloni in Calabria a sostegno di un indagato per corruzione che ha distrutto gli ultimi residui di sanità pubblica» - Il candidato alla presidenza della Regione contro la premier che ha criticato la proposta di reddito di dignità: « Il suo governo lascia famiglie intere senza lavoro, senza cure, senza prospettive» ... Si legge su cosenzachannel.it