Treviso sala giochi di Preganziol | ritrovo di pregiudicati e teatro di una violenta rapina cosa è successo

Notizie.virgilio.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sospesa per 5 giorni la licenza di una sala giochi a Preganziol, Treviso, dopo una rapina e la presenza di pregiudicati. Misura per la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

treviso sala giochi di preganziol ritrovo di pregiudicati e teatro di una violenta rapina cosa 232 successo

© Notizie.virgilio.it - Treviso, sala giochi di Preganziol: ritrovo di pregiudicati e teatro di una violenta rapina, cosa è successo

In questa notizia si parla di: treviso - sala

Un cinema in corsia: a Treviso nasce la “Sala dei Colori”

treviso sala giochi preganziolPreganziol: sospesa licenza di una sala giochi - Il Questore di Treviso ha disposto per 5 giorni la sospensione della licenza di una sala giochi a Preganziol, in provincia di Treviso. Riporta agimeg.it

treviso sala giochi preganziolPreganziol (TV): sospesa licenza di una sala giochi per 5 giorni - Il Questore di Treviso ha disposto la sospensione della licenza di una sala giochi situata nella città di Preganziol per cinque giorni. Come scrive pressgiochi.it

Cerca Video su questo argomento: Treviso Sala Giochi Preganziol