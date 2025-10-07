Trevisani è convinto | L’Inter ha fatto un grande passo in avanti gioca il miglior calcio da 4 anni

Inter News 24 Trevisani Riccardo ha esaminato l’evoluzione della squadra di Chivu, con un focus sulle nuove aggiunte e sull’approccio tecnico: le ultime sui nerazzurri. Riccardo Trevisani, giornalista e opinionista sportivo, ha analizzato il momento dell’ Inter durante il podcast Fontana di Trevi, esprimendo un giudizio molto positivo sulla forma della squadra e sul lavoro svolto da Cristian Chivu. Secondo Trevisani, l’ Inter è una squadra molto migliorata, che sta giocando il miglior calcio degli ultimi quattro anni, grazie anche all’evoluzione dell’attacco e alla gestione delle nuove risorse a disposizione del tecnico. 🔗 Leggi su Internews24.com

