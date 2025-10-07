Trevisani ci va già pesante | La Juve ha più grinta ma gioca peggio a calcio dell’anno scorso sta facendo male da inizio campionato e ci sono problematiche evidenti
Trevisani ci va già pesante: tutte le dichiarazioni del noto telecronista dopo la partita della Juve contro il Milan. Una Juventus con più grinta e identità, ma che “gioca peggio a calcio” rispetto all’anno scorso e la cui imbattibilità è puramente “accidentale”. È questa la durissima e controcorrente analisi del giornalista e opinionista Riccardo Trevisani, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio dopo il pareggio dei bianconeri contro il Milan. PAROLE – «La Juve ha più grinta e identità rispetto all’anno scorso, ma gioca peggio a calcio, o meglio, non cerca proprio di giocare a calcio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: trevisani - pesante
#JuventusMilan, Riccardo #Trevisani dice la sua sulla nuova posizione di Rafa #Leao. Tante azioni ma poca concretezza sotto porta. Nasce un caso? Vai su Facebook
Juve, Trevisani: 'I bianconeri con Bremer in campo non prendono un gol dall'anno scorso' - Nelle scorse ore il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato a Cronache di spogliatoio della Juventus e di Gleison Bremer, sottolineando come il brasiliano con il suo ritorno abbia blindato la ... Da it.blastingnews.com