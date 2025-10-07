Trevisani ci va già pesante: tutte le dichiarazioni del noto telecronista dopo la partita della Juve contro il Milan. Una Juventus con più grinta e identità, ma che “gioca peggio a calcio” rispetto all’anno scorso e la cui imbattibilità è puramente “accidentale”. È questa la durissima e controcorrente analisi del giornalista e opinionista Riccardo Trevisani, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio dopo il pareggio dei bianconeri contro il Milan. PAROLE – «La Juve ha più grinta e identità rispetto all’anno scorso, ma gioca peggio a calcio, o meglio, non cerca proprio di giocare a calcio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Trevisani ci va già pesante: «La Juve ha più grinta ma gioca peggio a calcio dell’anno scorso, sta facendo male da inizio campionato e ci sono problematiche evidenti»