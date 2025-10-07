Trevisani centra il problema | Per me la Juve oggi avrebbe bisogno di questo La sua analisi dopo il deludente pareggio contro il Milan

Trevisani boccia lo spettacolo di Juve-Milan, criticando il modulo di Tudor e suggerendo il 4-3-3 o il 4-3-2-1 come soluzione ai problemi strutturali. Il pareggio per 0-0 tra Juventus e Milan non ha convinto gli addetti ai lavori, e Riccardo Trevisani, intervenuto a Sportmediaset, ha espresso un giudizio severo sulla prestazione delle due squadre. L’opinionista ha sottolineato come la partita non abbia rispecchiato le aspettative basate sul momento delle due formazioni e ha espresso le sue perplessità sull’assetto tattico della Vecchia Signora. Trevisani ha commentato l’andamento della gara, in particolare la delusione per la mancanza di ritmo iniziale e la reazione rossonera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Trevisani centra il problema: «Per me la Juve oggi avrebbe bisogno di questo». La sua analisi dopo il deludente pareggio contro il Milan

In questa notizia si parla di: trevisani - centra

Sabato 4 ottobre la sezione dei Trevisani nel Mondo di Montebelluna ha partecipato con entusiasmo alla Giornata del Volontariato, patrocinata dal Comune di Montebelluna e organizzata da "Cittadini Volontari O.D.V. Coordinamento territoriale del Volontariat - facebook.com Vai su Facebook

?Emiliano Viviano e le critiche di #Trevisani contro i fiorentini a TvPlay: "Ho spiegato a Riccardo che la seconda parte che ha detto è una cazzata. Prima dice che Firenze è una piazza molto esigente. Quando mi fa l'esempio degli ascolti, non c'entra proprio - X Vai su X

Trevisani ci va già pesante: «La Juve ha più grinta ma gioca peggio a calcio dell’anno scorso, sta facendo male da inizio campionato e ci sono problematiche evidenti» - Trevisani ci va già pesante: tutte le dichiarazioni del noto telecronista dopo la partita della Juve contro il Milan Una Juventus con più grinta e identità, ma che “gioca peggio a calcio” rispetto all ... Da juventusnews24.com

Trevisani a Cronache: "La Juventus di Thiago Motta giocava meglio, questa non ci prova neanche" - Della squadra di Tudor hanno parlato anche a Cronache di Spogliatoio; di seguito il commento di Riccardo Trevisani sulla Juventus e le scelte del tecnico croato. Secondo ilbianconero.com