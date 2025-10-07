Trevisani centra il problema | Per me la Juve oggi avrebbe bisogno di questo La sua analisi dopo il deludente pareggio contro il Milan

Juventusnews24.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trevisani boccia lo spettacolo di Juve-Milan, criticando il modulo di Tudor e suggerendo il 4-3-3 o il 4-3-2-1 come soluzione ai problemi strutturali. Il pareggio per  0-0  tra  Juventus  e  Milan  non ha convinto gli addetti ai lavori, e  Riccardo Trevisani, intervenuto a  Sportmediaset, ha espresso un giudizio severo sulla prestazione delle due squadre. L’opinionista ha sottolineato come la partita non abbia rispecchiato le aspettative basate sul momento delle due formazioni e ha espresso le sue perplessità sull’assetto tattico della  Vecchia Signora. Trevisani  ha commentato l’andamento della gara, in particolare la delusione per la mancanza di ritmo iniziale e la reazione rossonera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

trevisani centra il problema per me la juve oggi avrebbe bisogno di questo la sua analisi dopo il deludente pareggio contro il milan

© Juventusnews24.com - Trevisani centra il problema: «Per me la Juve oggi avrebbe bisogno di questo». La sua analisi dopo il deludente pareggio contro il Milan

In questa notizia si parla di: trevisani - centra

trevisani centra problema juveTrevisani ci va già pesante: «La Juve ha più grinta ma gioca peggio a calcio dell’anno scorso, sta facendo male da inizio campionato e ci sono problematiche evidenti» - Trevisani ci va già pesante: tutte le dichiarazioni del noto telecronista dopo la partita della Juve contro il Milan Una Juventus con più grinta e identità, ma che “gioca peggio a calcio” rispetto all ... Da juventusnews24.com

trevisani centra problema juveTrevisani a Cronache: "La Juventus di Thiago Motta giocava meglio, questa non ci prova neanche" - Della squadra di Tudor hanno parlato anche a Cronache di Spogliatoio; di seguito il commento di Riccardo Trevisani sulla Juventus e le scelte del tecnico croato. Secondo ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Trevisani Centra Problema Juve