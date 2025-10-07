Tresoldi come Retegui? L’attaccante del Brugge non chiude all’Italia | Mi piacerebbe parlare con Gattuso

L’ex ct della Nazionale italiana Roberto Mancini portò Mateo Retegui dall’Argentina nel 2023. Ora, l’attuale ct Rino Gattuso potrebbe fare lo stesso con Nicolò Tresoldi, che gioca per la Germania Under 21 con cui ha totalizzato 6 reti. Tresoldi non chiude all’Italia: «Mi piacerebbe parlare con Gattuso». L’attaccante classe 2004 del Club Brugge è nato a Cagliari, ma è cresciuto in Germania. Ha il doppio passaporto. La Figc sta valutando la possibilità di proporre al giocatore il cambio di status per renderlo convocabile con l’Italia. La settimana scorsa, come riportato da Sportmediaset, Gattuso era in tribuna nel match tra Atalanta e Club Brugge per osservarlo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Tresoldi come Retegui? L’attaccante del Brugge non chiude all’Italia: «Mi piacerebbe parlare con Gattuso»

Nicolò Tresoldi ha lasciato l'Italia all'età di 13 anni per trasferirsi in Germania con la famiglia. È cresciuto e si è formato nell'Hannover, che lo ha lanciato tra i professionisti. A livello giovani

Chi è Nicolò Tresoldi, il nuovo Retegui per l'Italia di Gattuso (dalla Germania Under 21) - Ansia Ahanor, idea Matteo Palma - I tedeschi lo hanno già convocato nella Germania Under 21 (oltre in precedenza all'Under 19): 17 presenze e 6 reti sin qui per Tresoldi che insegue la qualificazione all'Europeo di categoria (prossimi ... Si legge su affaritaliani.it

