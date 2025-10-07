Tresoldi come Retegui? L’attaccante del Brugge non chiude all’Italia | Mi piacerebbe parlare con Gattuso

L’ex ct della Nazionale italiana Roberto Mancini portò Mateo Retegui dall’Argentina nel 2023. Ora, l’attuale ct Rino Gattuso potrebbe fare lo stesso con Nicolò Tresoldi, che gioca per la Germania Under 21 con cui ha totalizzato 6 reti. Tresoldi non chiude allItalia: «Mi piacerebbe parlare con Gattuso». L’attaccante classe 2004 del Club Brugge è nato a Cagliari, ma è cresciuto in Germania. Ha il doppio passaporto. La Figc sta valutando la possibilità di proporre al giocatore il cambio di status per renderlo convocabile con l’Italia. La settimana scorsa, come riportato da Sportmediaset, Gattuso era in tribuna nel match tra Atalanta e Club Brugge per osservarlo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

