Trent’anni di studi | le cellule scudo ora vincono il Nobel

Le loro ricerche sono un passo chiave nella lotta contro le malattie autoimmuni e il cancro. Per questo Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi hanno ricevuto il premio Nobel per la Medicina 2025. Le loro - si legge nelle motivazioni - sono «scoperte rivoluzionarie sulla tolleranza immunologica periferica, che impedisce al sistema immunitario di danneggiare l'organismo». E dietro la parola «scoperte» sia ben chiaro che non ci sono mesi di studi ma anni ed anni. In cosa consiste la scoperta? Nel nostro sistema immunitario c'è un servizio di «security» che fa sì che le cellule immuni non sbaglino obiettivo attaccando il nostro stesso organismo.

