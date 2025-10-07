Treni Faenza – Marradi il sindaco di Brisighella alla Regione | Basta ritardi e cancellazioni siamo esasperati

Brisighella (Ravenna), 7 ottobre 2025. "Dopo mesi di appelli inascoltati la comunità della Valle del Lamone è ormai esasperata per i continui disservizi che interessano studenti, genitori e pendolari da Marradi a Faenza, passando per Brisighella ". Si apre così la lettera attraverso la quale il sindaco di Brisighella, Massimiliano Pederzoli, si fa nuovamente portavoce delle problematiche che stanno continuando ad affrontare i pendolari della linea ferroviaria Marradi-Faenza. Gli appelli per il funzionamento della linea ferroviaria . Già lo scorso mese di settembre i l primo cittadino aveva inviato una lettera a Rete Ferroviaria Italiana (società delle infrastrutture del Gruppo FS) e alla Regione Toscana per chiedere un intervento, mentre questa volta si rivolge alla Regione Emilia-Romagna e in particolare a Irene Priolo, assessora a Mobilità e Trasporti, e a Isabella Conti, assessora alla Scuola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Treni Faenza – Marradi, il sindaco di Brisighella alla Regione: “Basta ritardi e cancellazioni, siamo esasperati”

