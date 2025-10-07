Tregua Olimpica per Milano-Cortina stop simbolico alle guerre Tajani | Presenteremo la proposta all’Onu
Roma, 7 ottobre 2025 – Tregua Olimpica per le guerre in vista dei giochi invernali di Milano-Cortina del 2026. È la proposta che presenterà l’Italia presenterà all’assemblea Onu: un cessate il fuoco simbolico per Ucraina e Gaza, così da consentire agli atleti di partecipare alle competizioni olimpiche. Ad annunciarla è il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: “Dobbiamo essere paladini della pace ”. “Sosteniamo il piano Usa – ha spiegato Tajani a margine della XII edizione della Conferenza Italia-America Latina e Caraibi, in corso a Roma – e, come ha detto papa Leone non dobbiamo abbandonare mai la speranza della pace. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
