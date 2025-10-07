Buste paga più ricche a Natale con la detassazione della tredicesima. È l’idea allo studio del Governo su proposta di Forza Italia, da inserire in Manovra per aumentare la capacità di spesa delle famiglie con reddito medio e dare nuovo impulso ai consumi durante le Festività. L’ipotesi in esame sarebbero tre: l’esenzione totale dell’Irpef, un taglio sull’aliquota intermedia o una riduzione dell’imposta Sono milioni i lavoratori in attesa della mensilità aggiuntiva, che a dicembre potrebbero così vedere il proprio stipendio crescere di diverse centinaia di euro. La detassazione della tredicesima. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Tredicesima detassata, busta più alta a Natale: le simulazioni