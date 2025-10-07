Tredicesima detassata busta più alta a Natale | le simulazioni
Buste paga più ricche a Natale con la detassazione della tredicesima. È l’idea allo studio del Governo su proposta di Forza Italia, da inserire in Manovra per aumentare la capacità di spesa delle famiglie con reddito medio e dare nuovo impulso ai consumi durante le Festività. L’ipotesi in esame sarebbero tre: l’esenzione totale dell’Irpef, un taglio sull’aliquota intermedia o una riduzione dell’imposta Sono milioni i lavoratori in attesa della mensilità aggiuntiva, che a dicembre potrebbero così vedere il proprio stipendio crescere di diverse centinaia di euro. La detassazione della tredicesima. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: tredicesima - detassata
Tredicesima detassata? Ecc0 la nuova busta paga
Tredicesima detassata: cosa cambierebbe per i lavoratori e i conti pubblici
Tredicesima detassata, chi e quanto guadagna in busta paga? Simulazioni con esenzione Irpef o imposta sostitutiva al 10%
Tredicesima detassata, quanto varrebbe di più? Simulazioni e tabella - facebook.com Vai su Facebook
#Tredicesima detassata a dicembre, quanto guadagnano i lavoratori in busta paga e cosa cambia con la proposta di @Antonio_Tajani - X Vai su X
Tredicesima detassata? Cosa cambia e gli effetti in busta paga - Con esenzioni Irpef parziali o totali e gli effetti stimati sul reddito netto dei lavoratori. Segnala notizie.it
Tredicesima detassata, busta più alta a Natale: le simulazioni - La maggioranza sta valutando il taglio dell’Irpef o dell’imposta sostitutiva in Manovra per aumentare la tredicesima: i possibili aumenti ... Si legge su quifinanza.it