Trecase operaio colpito alla testa da una trave in muratura | morto sul colpo

Teleclubitalia.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia questa mattina in via Capitano Rea 186 a Trecase, nel vesuviano, dove un operaio di 61 anni, carpentiere impegnato in lavori di ristrutturazione esterna di una villetta, ha perso la vita in un incidente sul lavoro.   Secondo una prima ricostruzione, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

