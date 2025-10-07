Tre Valli Varesine Tutto pronto per lo spettacolo

Il meteo quest’anno è a favore mentre nel 2024 la gara fu annullata per il maltempo: oggi è previsto il sole sulla Tre Valli Varesine, edizione numero 104, che partirà da Busto Arsizio con entrambe le gare, quella femminile e quella maschile. Mattinata dunque di grande ciclismo per la presenza dei campioni del pedale, in particolare dell’"extraterrestre", come lo definiscono i commentatori in tv, Tadej Pogacar, trionfatore dei recenti mondiali in Ruanda e domenica scorsa anche degli Europei, disputati sulle strade francesi. Occhi dunque puntati sul fuoriclasse sloveno, che potrebbe mettere il suo sigillo anche sulla gara odierna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tre Valli Varesine. Tutto pronto per lo spettacolo

In questa notizia si parla di: valli - varesine

Verso la Tre Valli Varesine, Oldani: “La sicurezza è la nostra priorità”

Trittico Lombardo 2025: Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine. Le date

Lo show della Tre Valli Varesine. Mai così tanti campioni. E la Gran Fondo è da record

Presentazione Percorso e Favoriti Tre Valli Varesine 2025: - X Vai su X

Domani diretta ORE 15:15 della TRE VALLI VARESINE sui Nostri canali https://www.youtube.com/live/Xuwp53euczA?si=p5rxC9D92ZH64xmo #trevallivaresine #fantacycling #ciclismo #cycling #tadejpogacar #Pogacar Vai su Facebook

Tre Valli Varesine. Tutto pronto per lo spettacolo - Il meteo quest’anno è a favore mentre nel 2024 la gara fu annullata per il maltempo: oggi è previsto... ilgiorno.it scrive

LIVE Tre Valli Varesine 2025 in DIRETTA: Pogacar per un nuovo dominio in vista del Lombardia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Tre Valli Varesine 2025. Si legge su oasport.it