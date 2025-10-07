Tre Valli Varesine la firma di Elisa Longo Borghini | battuta in volata Vollering
Delusa a Mondiale e Europeo, la campionessa d’Italia si riscatta e centra la 55esima vittoria in carriera. Nel pomeriggio l'arrivo della prova maschile: Pogacar il favorito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: valli - varesine
Verso la Tre Valli Varesine, Oldani: “La sicurezza è la nostra priorità”
Trittico Lombardo 2025: Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine. Le date
Lo show della Tre Valli Varesine. Mai così tanti campioni. E la Gran Fondo è da record
Tre Valli Varesine 2025 Tadej Pogacar al via: Del Toro ha ottime chance di vincere qui: - X Vai su X
tuttoBICI. Taylor Swift · The Fate of Ophelia. Alle Tre Valli Varesine Women il gruppo rende omaggio ad Anna Trevisi all'ultima corsa della carriera. #tuttobiciweb #bike #cycling #womencycling - facebook.com Vai su Facebook
Tre Valli Varesine, la firma di Elisa Longo Borghini: battuta in volata Vollering - Delusa a Mondiale e Europeo, la campionessa d’Italia si riscatta e centra la 55esima vittoria in carriera. gazzetta.it scrive
Tre Valli Varesine femminile 2025, trionfa Elisa Longo Borghini - La campionessa verbanese bissa il successo del 2022, battendo allo sprint la campionessa europea Demi Vollering ... Da laprovinciadivarese.it