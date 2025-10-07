Tre Valli Varesine 2025 vince Pogacar L' ordine d' arrivo

Varese, 7 ottobre 2025 - Alla Tre Valli Varesine 2025 ha partecipato per una promessa mantenuta oggi ma fatta un anno fa, al momento di dare forfait per una gara che sarebbe stata annullata dal maltempo. Stavolta sull'ultimo atto del Trittico Lombardo 2025 splende il sole e, soprattutto, splende Tadej Pogacar, fresco di maglia iridata riconquistata e, è storia di appena due giorni fa, di titolo europeo vinto. Lo sloveno, con l'aiuto del compagno di squadra Isaac Del Toro (che, quando serve, si conferma un fedele gregario al contrario di quanto fatto vedere in passato da Juan Ayuso ), rompe gli indugi prima riprendendo la fuga del mattino e poi attaccando in discesa, non proprio il piatto fortissimo della casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tre Valli Varesine 2025, vince Pogacar. L'ordine d'arrivo

