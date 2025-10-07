Tre Valli Varesine 2025 Pogacar | Ottimo lavoro con Del Toro Ora testa al Lombardia

Sport.quotidiano.net | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 7 ottobre 2025 - La debacle nella prova a cronometro dei Mondiali di Kigali 2025 ha paradossalmente fatto più rumore delle tante vittorie inanellate prima e dopo: succede quando ti chiami Tadej Pogacar e abitui troppo bene gli appassionati di ciclismo. Dopo quel pomeriggio storto, lo sloveno ha vinto la prova iridata in linea, il titolo continentale e anche la Tre Valli Varesine 2025: tutto quasi come da copione, se non fosse che stavolta l'attacco a sorpresa è stato sferrato in discesa. Una variazione sul tema che potrebbe diventare anche una suggestione in vista dei prossimi assalti alla Milano-Sanremo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

tre valli varesine 2025 pogacar ottimo lavoro con del toro ora testa al lombardia

© Sport.quotidiano.net - Tre Valli Varesine 2025, Pogacar: "Ottimo lavoro con Del Toro. Ora testa al Lombardia"

In questa notizia si parla di: valli - varesine

Verso la Tre Valli Varesine, Oldani: “La sicurezza è la nostra priorità”

Trittico Lombardo 2025: Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine. Le date

Lo show della Tre Valli Varesine. Mai così tanti campioni. E la Gran Fondo è da record

Pogacar vince la Tre Valli Varesine 2025: risultati e classifiche - Tadej Pogacar fa il vuoto anche alla Tre Valli Varesine, ultimo appuntamento del trittico lombardo: il campione del mondo stacca tutti in discesa a una ventina di chilometri dal traguardo e si prende ... Riporta sport.sky.it

tre valli varesine 2025Tadej Pogacar trionfa alla Tre Valli Varesine 2025: dominio assoluto del campione del mondo - Il fuoriclasse sloveno, campione del mondo e d’Europa, ha dominato la Tre Valli Varesine 2025, imponendosi con una ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tre Valli Varesine 2025