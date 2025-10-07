Roma, 7 ottobre 2025 - La debacle nella prova a cronometro dei Mondiali di Kigali 2025 ha paradossalmente fatto più rumore delle tante vittorie inanellate prima e dopo: succede quando ti chiami Tadej Pogacar e abitui troppo bene gli appassionati di ciclismo. Dopo quel pomeriggio storto, lo sloveno ha vinto la prova iridata in linea, il titolo continentale e anche la Tre Valli Varesine 2025: tutto quasi come da copione, se non fosse che stavolta l'attacco a sorpresa è stato sferrato in discesa. Una variazione sul tema che potrebbe diventare anche una suggestione in vista dei prossimi assalti alla Milano-Sanremo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tre Valli Varesine 2025, Pogacar: "Ottimo lavoro con Del Toro. Ora testa al Lombardia"