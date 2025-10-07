Tre Valli Varesine 2025 oggi | orari percorso tv Tadej Pogacar vuole vincere ancora
Prosegue senza soste il calendario delle classiche italiane in questo autunno per il ciclismo su strada. Oggi spazio all’edizione numero 104 della Tre Valli Varesine. Andiamo a scoprire la corsa lombarda nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. Partenza da Busto Arsizio ed arrivo a Varese dopo ben 200.3 chilometri. Si sale subito con la Salita Dei Ronchi (1.9 km al 5,3% di pendenza media), prima dell’entrata nel circuito da ripetere sette volte. Nei 15,9 chilometri di circuito si affronterà la salita di Montello (2 chilometri al 5,1%) e la già citata ascesa dei Ronchi, che anticipa l’entrata nel nuovo circuito, con due giri di 31,4 chilometri. 🔗 Leggi su Oasport.it
