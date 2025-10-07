Tre Valli Varesine 2025 oggi | orari percorso tv Tadej Pogacar vuole vincere ancora

Oasport.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue senza soste il calendario delle classiche italiane in questo autunno per il ciclismo su strada. Oggi spazio all’edizione numero 104 della Tre Valli Varesine. Andiamo a scoprire la corsa lombarda nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. Partenza da Busto Arsizio ed arrivo a Varese dopo ben 200.3 chilometri. Si sale subito con la Salita Dei Ronchi (1.9 km al 5,3% di pendenza media), prima dell’entrata nel circuito da ripetere sette volte. Nei 15,9 chilometri di circuito si affronterà la salita di Montello (2 chilometri al 5,1%) e la già citata ascesa dei Ronchi, che anticipa l’entrata nel nuovo circuito, con due giri di 31,4 chilometri. 🔗 Leggi su Oasport.it

tre valli varesine 2025 oggi orari percorso tv tadej pogacar vuole vincere ancora

© Oasport.it - Tre Valli Varesine 2025 oggi: orari, percorso, tv. Tadej Pogacar vuole vincere ancora

In questa notizia si parla di: valli - varesine

Verso la Tre Valli Varesine, Oldani: “La sicurezza è la nostra priorità”

Trittico Lombardo 2025: Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine. Le date

Lo show della Tre Valli Varesine. Mai così tanti campioni. E la Gran Fondo è da record

tre valli varesine 2025Tre Valli Varesine 2025, martedì 7 ottobre: percorso, orari e strade chiuse - Ad aprire la giornata con partenza dal Museo del Tessile di Busto Arsizio sarà la 5° edizione della Tre Valli Varesine Women’s Race ... Secondo ilgiorno.it

tre valli varesine 2025Dove vedere in tv le Tre Valli Varesine 2025: orari, programma, streaming - Dopo la Coppa Agostoni, andata in scena ieri e terminata con l'assolo di Adam Yates, il Trittico Lombardo proporrà martedì 7 ottobre l'appuntamento con le ... Scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Tre Valli Varesine 2025