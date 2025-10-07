Tre Valli Varesine 2025 oggi a che ora e dove vederla in diretta gratis

Today.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, martedì 7 ottobre, si corre la 104esima edizione della Tre Valli Varesine 2025, la corsa lombarda, classiche d'autunno. I corridori partiranno da Busto Arsizio e arriveranno a Varese dopo 200.3 km, affronteranno in avvio la Salita Dei Ronchi, 1.9 km al 5,3% di pendenza media, poi entreranno. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: valli - varesine

Verso la Tre Valli Varesine, Oldani: “La sicurezza è la nostra priorità”

Trittico Lombardo 2025: Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine. Le date

Lo show della Tre Valli Varesine. Mai così tanti campioni. E la Gran Fondo è da record

tre valli varesine 2025Lo sport in TV oggi, martedì 7 ottobre 2025: la Tre Valli Varesine domina la giornata con il tennis - Scoprite i migliori eventi sportivi di martedì 7 ottobre 2025: dal WTA 1000 di Wuhan e l'ATP 1000 di Shanghai su Sky al ciclismo della Tre Valli Varesine sulla Rai e la Serie A Futsal. Come scrive libero.it

tre valli varesine 2025Tre Valli Varesine 2025, martedì 7 ottobre: percorso, orari e strade chiuse - Ad aprire la giornata con partenza dal Museo del Tessile di Busto Arsizio sarà la 5° edizione della Tre Valli Varesine Women’s Race ... Scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Tre Valli Varesine 2025