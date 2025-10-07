Tre ciotole | video intervista con i protagonisti Alba Rohrwacher e Elio Germano

Comingsoon.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una coppia si separa dopo molti anni, occasione per ripensare la propria vita e sentirsi pronti ad affrontare anche gli ostacoli più drammatici che la vita propone. Tre ciotole è l'adattamento del libro di racconti di Michela Murgia. Abbiamo incontrato i protagonisti Alba Rohrwacher e Elio Germano in questa video intervista. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

