Tre ciotole recensione | Elio Germano e Alba Rohrwacher traspongono vita e dolore dell’ultimo romanzo di Michela Murgia

Spettacolo.eu | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nostra recensione di Tre ciotole, trasposizione dellultimo romanzo di Michela Murgia diretto da Isabel Coixet con Alba Rohrwacher ed Elio Germano: una trasposizione che detta il respiro della vita attraverso il racconto del dolore, dell’abbandono e della speranza. Tre ciotole è stato l’ultimo romanzo di Michela Murgia pubblicato prima della sua tragica morte, a causa di un cancro, nell’agosto di due anni fa. La regista spagnola Isabel Coixet  ( La vita segreta delle parole, Lezioni d’amore, Un amor ) ne ha tratto una trasposizione fedele solo nello spirito, dirigendola e co-sceneggiandola assieme a Enrico Audenino, che sacrifica i personaggi secondari del libro per concentrarsi solo i due protagonisti interpretati con intensità e tenerezza da Alba Rohrwacher ed Elio Germano. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

tre ciotole recensione elio germano e alba rohrwacher traspongono vita e dolore dell8217ultimo romanzo di michela murgia

© Spettacolo.eu - Tre ciotole, recensione: Elio Germano e Alba Rohrwacher traspongono vita e dolore dell’ultimo romanzo di Michela Murgia

In questa notizia si parla di: ciotole - recensione

Tre ciotole, recensione: come imparare ad assaporare ogni attimo di vita

tre ciotole recensione elioTre ciotole: video intervista con i protagonisti Alba Rohrwacher e Elio Germano - Una coppia si separa dopo molti anni, occasione per ripensare la propria vita e sentirsi pronti ad affrontare anche gli ostacoli più drammatici che la vita propone. Si legge su comingsoon.it

tre ciotole recensione elioTre ciotole (2025). Una separazione che cambia il sapore della vita - "Tre Ciotole", pur non brillando per originalità, riesce a restituire con delicatezza il dolore di una separazione e le sue inaspettate conseguenze. Segnala locchiodelcineasta.com

Cerca Video su questo argomento: Tre Ciotole Recensione Elio