Tre ciotole perché il film tratto dal romanzo di Michela Murgia è un involucro vuoto

Wired.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È nei cinema da questa settimana, ci sono Elio Germano e Alba Rohrwacher e non fa un buon servizio alla sua storia e alle idee che la animano. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it

