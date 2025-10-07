Travolto da una trave precipitata dal primo piano | carpentiere muore sul lavoro

Tragedia sul lavoro in provincia di Napoli. I carabinieri sono intervenuti in via Capitano Rea 186 a Trecase. Poco prima un 61enne carpentiere che era impegnato in lavori edili per la ristrutturazione esterna di una villetta sarebbe stato colpito alla testa da una trave in muratura precipitata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it