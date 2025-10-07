Travolta da un furgone Il conducente non si ferma
PALAZZO PIGNANO (Cremona) Una donna, ieri mattina poco dopo le otto e mezza, è stata trovata a terra in via Marconi a Palazzo Pignano da un passante. La donna era dolorante giù dal marciapiede, sulla via e il passante ha subito chiamato i soccorsi che sono arrivati assieme ai carabinieri. La vittima, che non aveva perso conoscenza, ha riferito che mentre stava attraversando via Marconi nei pressi delle strisce pedonali, era stata affiancata da un furgone che l’ha colpita con lo specchietto retrovisore di destra, l’aveva fatta ruzzolare a terra per qualche metro e che poi se ne era andato, senza fermarsi a prestare soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
