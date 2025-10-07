Travel communication design | a Bari la presentazione del volume
Mercoledì 23 ottobre alle ore 18:00, presso la libreria Feltrinelli di Bari (Via Melo da Bari, 119), si terrà la presentazione del nuovo libro di Francesca Ferrara, “Travel Communication Design – Il news content design per lo storytelling dell’esperienza turistica”, edito da Dario Flaccovio. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: travel - communication
A startup operating in the tourism marketing and communication is offering an internship opportunity as a Content & SEO Specialist. Responsibilities: Creation of content for blogs, websites, and landing pages with a strong focus on SEO Management of conten - facebook.com Vai su Facebook