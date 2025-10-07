La paura come punto di partenza per comprendere il disagio e la devianza. È stato questo il cuore della relazione che il maggiore Domenico Lavigna, comandante della compagnia carabinieri di Imola, ha tenuto nei giorni scorsi al Rotary Club, in un incontro che ha messo al centro la sicurezza e il ruolo dell’Arma sul territorio. Accompagnato dal capitano Gino Lifrieri, comandante del nucleo operativo radiomobile, Lavigna ha aperto la serata con un esercizio di riflessione collettiva sul tema della paura, coinvolgendo direttamente i soci. L’obiettivo era evidenziare come la componente umana sia imprescindibile nel lavoro quotidiano dei carabinieri, soprattutto nel rapporto con le vittime. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Traumi e disagi nell'incontro al Rotary Club