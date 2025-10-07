Trattative in Egitto le proposte di Hamas | ostaggi liberi e ritiro dell’Idf da Gaza in contemporanea

I colloqui indiretti che si stanno tenendo a Sharm-el-Shiek (Egitto) per la pace a Gaza sono proseguiti anche nella giornata odierna, segnato dal secondo anniversario dei massacri del 7 ottobre e dello scoppio del conflitto tra Israele e Hamas, e iniziano a delinearsi i punti concreti su cui i belligeranti dovranno concordare l’applicazione del piano proposto dal presidente Usa Donald Trump. In particolare Hamas, nel confronto mediato dal Cairo, dal Qatar e dagli Usa, sta chiedendo un cronoprogramma preciso. L’organizzazione islamista che governa Gaza si è detta pronta, come già in precedenza, a restituire gli ostaggi rapiti il 7 ottobre 2023 nell’incursione in Israele che sono ancora vivi e i corpi dei defunti ancora nella Striscia, chiedendo in cambio che l’Israel Defense Force avvii il ritiro graduale da Gaza conformemente alla roadmap prevista dal piano Trump. 🔗 Leggi su It.insideover.com

