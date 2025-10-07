Trasporto scolastico la protesta continua | Poche corse per la linea 164 studenti a piedi

A una settimana dalle proteste sul trasporto scolastico, qualcosa si è mosso ma non abbastanza. I genitori degli studenti delle scuole medie Franchini e succursale Saffi di Santarcangelo parlano di un intervento ‘fatto a metà’. "Start ha aggiunto corse solo sulla linea 166 – spiegano – mentre la 164, che collega San Martino dei Mulini e Sant’Ermete, è rimasta invariata. E i nostri figli continuano a restare a terra, in attesa del primo autobus disponibile". Ogni pomeriggio, la scena è la stessa: fermate affollate, autobus che passano già pieni, ragazzi che corrono verso le porte sperando di trovare un posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

