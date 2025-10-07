Trasporto sanitario il caso | Grave non avere fondi
SORANO Da qualche giorno fa, esattamente dal primo ottobre, il Comune di Sorano ha interrotto il servizio di trasporto sanitario convenzionato per i cittadini che devono recarsi presso strutture sanitarie della provincia di Grosseto per visite specialistiche, esami diagnostici e altre prestazioni sanitarie. Una decisione che ha suscitato forte preoccupazione nella comunità locale. Secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale e poi successivamente denunciato da un gruppo di consiglieri d’opposizione, lo stop sarebbe legato all’esaurimento dei fondi previsti nel bilancio 2025. Con una recente variazione di bilancio, la giunta ha stanziato poco più di 4 mila euro, destinati esclusivamente al trasporto delle persone con disabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
