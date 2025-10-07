Trasporto di emergenza e soccorso dalla Fondazione 200mila euro per nuovi mezzi

Si apre il 7 ottobre con la presentazione a Palazzo Rota Pisaroni, il nuovo progetto della Fondazione di Piacenza e Vigevano in ambito welfare. Si tratta del Bando trasporto d’emergenza, di soccorso, sociale e sanitario, finalizzato a sostenere l’acquisto di ambulanze e automezzi per le. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it