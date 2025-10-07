Trasporto di emergenza e soccorso dalla Fondazione 200mila euro per nuovi mezzi
Si apre il 7 ottobre con la presentazione a Palazzo Rota Pisaroni, il nuovo progetto della Fondazione di Piacenza e Vigevano in ambito welfare. Si tratta del Bando trasporto d’emergenza, di soccorso, sociale e sanitario, finalizzato a sostenere l’acquisto di ambulanze e automezzi per le. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: trasporto - emergenza
Elisoccorso atterra nel greto dell’Amendolea: intervento d’emergenza a Condofuri Ambulanza e Carabinieri sul posto per un intervento d’urgenza che ha reso necessario il trasporto in elicottero https://www.ilreggino.it/cronaca/2025/10/05/elisoccorso-atterra-n - facebook.com Vai su Facebook
Trasporti d’emergenza e soccorso: dalla Fondazione 200mila euro per nuovi mezzi - WELFARE: NUOVO BANDO DEDICATO AL TRASPORTO D'EMERGENZA, DI SOCCORSO, SOCIALE E SANITARIO - Si legge su piacenzasera.it
Da Fondazione CR Firenze 250mila euro per rinnovare i mezzi di primo soccorso - La Fondazione CR Firenze mette in campo 250 mila euro per facilitare il ricambio delle autoambulanze di primo soccorso, destinando una parte di ... lanazione.it scrive