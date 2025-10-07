Trasmissioni cancellate stipendi non pagati e licenziamenti | Telestense la crisi è nera
Una crisi profonda, profondissima. L’emittente televisiva locale, Telestense, sta vivendo uno dei periodi più complessi della propria storia. Forse il più difficile da quel 1980, anno in cui si registrò al tribunale come testata giornalistica. Una situazione che, fino ad ora, era rimasta per la. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: trasmissioni - cancellate
Musk contro Netflix: “Cancellate l’abbonamento, per la salute dei vostri figli” L’imprenditore più discusso al mondo ha scelto un nuovo bersaglio: Netflix Vai su Facebook
Ternana torna il sereno: stipendi pagati - Scadenza federale rispettata, stipendi del mese di giugno saldati e primo contatto della squadra con la nuova proprietà. Scrive lanazione.it