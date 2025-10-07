Trasferta amara per la Scuola Basket Arezzo Il Don Bosco Crocetta vince in rimonta
La Scuola Basket Arezzo perde in casa del Don Bosco Crocetta Torino nella prima trasferta piemontese del campionato. Gli amaranto partono bene e provano subito a tenere un ritmo alto di gioco operando un break a favore che permette loro di chiudere 27-16 la prima frazione di gioco. A inizio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: trasferta - amara
