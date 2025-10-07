Trasferta amara per la Scuola Basket Arezzo Il Don Bosco Crocetta vince in rimonta

Arezzonotizie.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Scuola Basket Arezzo perde in casa del Don Bosco Crocetta Torino nella prima trasferta piemontese del campionato. Gli amaranto partono bene e provano subito a tenere un ritmo alto di gioco operando un break a favore che permette loro di chiudere 27-16 la prima frazione di gioco. A inizio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

