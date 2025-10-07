Trasferì bus riparato alla rimessa di Pagani | assolto autista

Salernotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale ha riconosciuto un autista di Busitalia Campania, R.F. le sue iniziali, era stato ingiustamente accusato di aver provocato danni a un autobus aziendale parcheggiato nella rimessa di Cava de’ Tirreni. In realtà, come è stato poi chiarito, l’autista aveva soltanto eseguito un ordine di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trasfer - riparato

Cerca Video su questo argomento: Trasfer236 Bus Riparato Rimessa