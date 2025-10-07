Trasferì bus riparato alla rimessa di Pagani | assolto autista
Il tribunale ha riconosciuto un autista di Busitalia Campania, R.F. le sue iniziali, era stato ingiustamente accusato di aver provocato danni a un autobus aziendale parcheggiato nella rimessa di Cava de’ Tirreni. In realtà, come è stato poi chiarito, l’autista aveva soltanto eseguito un ordine di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
