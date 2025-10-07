Trapianti e il regalo di una nuova vista Francesca Pateri | Aiutiamo con le nostre cornee oltre 8mila persone all’anno
Monza, 7 ottobre 2025 – Che avrebbe tentato di dare nuovo impulso al suo lavoro, nel momento in cui è diventata presidente di SIBO, Società Italiana Banche degli Occhi, lo si era intuito da subito. Perché bisognava che SIBO partecipasse più attivamente al percorso di comunicazione e informazione in merito alla donazione dei tessuti oculari e mostrasse alla popolazione come viene lavorata e valutata un a cornea, tessuto importante, anzi fondamentale. Lo ha sempre sostenuto Francesca Pateri, biologo specialista di Giussano, da anni in servizio alla Banca degli Occhi presso Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza, la seconda più grande dopo Venezia ( 5. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: trapianti - regalo
