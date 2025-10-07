Transizione green in casa | Fra guai e opportunità

Come si evolverà il mercato immobiliare in vista della transizione energetica e degli obblighi del Green Deal europeo? Quanto inciderà la necessaria riqualificazione delle abitazioni - oltre il 50% del patrimonio immobiliare italiano ha tra i 50 e i 60 anni - sui proprietari e sui canoni d’affitto? Per approfondire questi temi, gli agenti immobiliari di Fimaa Confcommercio Pisa hanno organizzato il convegno "Casa e Mercato Immobiliare: come la transizione energetica ridefinisce il valore degli immobili", in programma venerdì alle 15 all’Euro Hotel di Cascina. Nell’occasione sarà presentato il nuovo Borsino Immobiliare 2025, con quotazioni aggiornate e dati a disposizione di utenti e professionisti del settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Transizione green in casa: "Fra guai e opportunità"

