Transenne divelte dai vandali
Nuovo episodio di vandalismo a danno delle infrastrutture comunali. L’altro pomeriggio le transenne installate dal Comune di Robecco sul Naviglio lungo la strada che collega la frazione di Casterno al bivio per Cascinazza sono state ritrovate rovesciate. La Polizia Locale è dovuta intervenire per mettere in sicurezza l’area e imporre ai veicoli di rallentare in attesa della sostituzione delle barriere. Le transenne erano state posizionate a metà settembre, dopo un incidente avvenuto in quel tratto, quando un trattore si era ribaltato. Fortunatamente il conducente era rimasto illeso, ma l’episodio aveva messo in evidenza lo stato di pericolosità della carreggiata, danneggiata in seguito all’incidente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
