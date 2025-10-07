Dieci anni di presenza e responsabilità civile: il Presidio di Libera a Trani celebra il proprio decennale venerdì 10 ottobre 2025 con una giornata di incontri dal titolo “I nostri dieci anni di antimafia sociale: incontri di memoria e futuro”, dedicata a studenti e cittadinanza, nel segno della legalità e della memoria condivisa. Una comunità . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Trani, dieci anni di Libera: memoria, scuola e futuro contro le mafie