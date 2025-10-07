Tramvia iniziati i getti per i binari in viale Giovine Italia e viale Giannotti

Vanno avanti i lavori per la realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli.Ieri sera sono iniziate le operazioni preliminari alla posa dei binari anche in viale Giovine Italia (cantiere C3) che si aggiungono alla nuova fase della stessa lavorazione in viale Giannotti. Anche in questo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

