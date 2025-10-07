Trailer della quarta stagione di the witcher | geralt cerca ciri con liam hemsworth
La quarta stagione di The Witcher si presenta come un punto di svolta per la celebre serie Netflix, introducendo un nuovo interprete per il ruolo di Geralt di Rivia e rivelando dettagli chiave sullo sviluppo della trama. La presentazione del trailer ufficiale e delle immagini promozionali permette di analizzare le novità più rilevanti e le aspettative legate a questa fase evolutiva dello show. il nuovo volto di geralt e le anticipazioni sulla quarta stagione. la trasformazione del protagonista: da cavill a hemsworth. Dopo il divorzio da Henry Cavill, che aveva interpretato Geralt nelle prime tre stagioni, il ruolo è stato affidato a Liam Hemsworth. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: trailer - quarta
Upload: Il trailer ufficiale della quarta e ultima stagione
The Morning Show – Stagione 4: trailer dell’attesissima quarta stagione
Trailer della quarta stagione di The Morning Show: il dramma epico di Apple TV torna in scena
Makari 4, il trailer della quarta stagione con Claudio Gioè. Torna Saverio Lamanna con nuove avventure nella splendida Sicilia. Dal 19 ottobre su Rai 1 #Makari #Makari4 - facebook.com Vai su Facebook
Il trailer della quarta stagione di The Morning Show è stato rilasciato. Ecco il video - Apple TV+ ha rilasciato il primo teaser trailer della quarta stagione di "The Morning Show", mostrando i personaggi di Jennifer Aniston e Reese Witherspoon che si affrontano in una redazione alle ... Riporta hwupgrade.it
«Rivogliamo Henry Cavill!»: il trailer di The Witcher 4 scatena già le critiche - Il trailer di The Witcher 4 con Geralt di Rivia interpretato da Liam Hemsworth hanno inevitabilmente diviso i fan e quelli di Henry Cavill ... Lo riporta bestmovie.it