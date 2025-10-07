Tragico incidente sul lavoro a Trecase | muore un carpentiere di 61 anni
ABBONATI A DAYITALIANEWS La vittima era originaria di Torre Annunziata. Un nuovo incidente mortale sul lavoro scuote la provincia di Napoli. A perdere la vita è stato Francesco De Simone, 61 anni, originario di Torre Annunziata, colpito da una pesante trave in muratura caduta dal primo piano di una villetta in ristrutturazione a Trecase. La dinamica dell’incidente. L’uomo, carpentiere di professione, stava eseguendo lavori di ristrutturazione esterna sull’edificio quando è stato travolto improvvisamente dalla trave, che lo ha colpito in pieno. Nonostante i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: tragico - incidente
Tragico incidente nella notte in Puglia. Scontro sulla Statale: muore una 33enne incinta, sei feriti tra cui un bimbo di 9 anni
Tragico incidente a Barcellona Pozzo di Gotto: morti due 17enni in uno scontro auto-moto
Tragico incidente sulla A1 a Barberino, scontro tra camion e auto in galleria: due morti
Il tragico incidente è accaduto questa mattina #PortoViro #Rovigo #incidente #RadioBruno #7ottobre - X Vai su X
Tragico incidente a Mestre: l'autobus di linea, dopo un volo di circa 15 metri, si è schiantato sul sottostante sedime ferroviario, vicino alla strada - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia sul lavoro a Trecase: muore un operaio di 61 anni di Torre Annunziata - Dramma a Trecase, dove un grave incidente sul lavoro è costato la vita a Francesco De Simone, 61enne di Torre Annunziata. Si legge su erreemmenews.it
Travolto da una trave precipitata dal primo piano: carpentiere muore sul lavoro - La vittima è un uomo di 61 anni impegnato nei lavori edili per la ristrutturazione esterna di una villetta ... Segnala napolitoday.it