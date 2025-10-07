Tragico incidente sul lavoro a Trecase | muore un carpentiere di 61 anni

ABBONATI A DAYITALIANEWS La vittima era originaria di Torre Annunziata. Un nuovo incidente mortale sul lavoro scuote la provincia di Napoli. A perdere la vita è stato Francesco De Simone, 61 anni, originario di Torre Annunziata, colpito da una pesante trave in muratura caduta dal primo piano di una villetta in ristrutturazione a Trecase. La dinamica dell’incidente. L’uomo, carpentiere di professione, stava eseguendo lavori di ristrutturazione esterna sull’edificio quando è stato travolto improvvisamente dalla trave, che lo ha colpito in pieno. Nonostante i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

